Recovery: Assaeroporti, mancanza progetti per aeroporti è criticità importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella versione attuale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non sono inclusi progetti nel comparto aeroportuale: una criticità molto importante. Così i rappresentanti di Assaeroporti, auditi questo pomeriggio sul Pnrr al Senato. “Gli investimenti in infrastrutture sono un moltiplicatore di ricchezza”, ha detto, ribadendo la necessità di una revisione di tale mancanza all’interno del piano. “Gli aeroporti si stanno comunque adoperando per presentare progetti fattibili, e i gestori per redigere un documento che li raccolga in maniera organica: in particolare, sarà necessario illustrare le ricadute per il territorio”, ha aggiunto. (Rin)