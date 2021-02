Francia-Nord Macedonia: incontro tra ministri Esteri Le Drian e Osmani a Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di questi messaggi amichevoli perché, indipendentemente dalle sfide, non vogliamo lasciare spazio alla delusione. Restiamo impegnati nelle riforme, nello sviluppo di relazioni di buon vicinato, ma anche nella promozione della fiducia con la nostra vicina Bulgaria", ha osservato il ministro macedone. La Macedonia del Nord, ha infine detto Osmani, si considera parte dell'Europa. "Ci consideriamo parte dell'Ue e raggiungeremo questo obiettivo principalmente per garantire un futuro di successo ai nostri cittadini, ma anche come nostro investimento per il successo del futuro dell'Europa", ha affermato Osmani. (segue) (Seb)