Francia-Nord Macedonia: incontro tra ministri Esteri Le Drian e Osmani a Parigi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma odierna dell'accordo per l'istituzione (in Macedonia del Nord) dell'Agenzia francese per lo sviluppo apre nuove prospettive nelle relazioni bilaterali tra Macedonia del Nord e Francia", ha commentato il ministro macedone riguardo alla firma di uno dei tre accordi. I due ministri hanno anche firmato un accordo per la coproduzione cinematografica e uno per la donazione da parte della Francia di un sistema di identificazione balistica. (Seb)