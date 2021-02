Congo-Kinshasa: Fico, doveroso esprimere riconoscenza a personale rete diplomatica e Arma carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo sia anche doveroso, in questo momento, esprimere riconoscenza ed apprezzamento a tutto il personale della rete diplomatica e dell’Arma dei carabinieri che, con professionalità e dedizione, esercita i propri doveri di ufficio anche nei contesti più difficili in tutto il mondo, contribuendo ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e per la promozione dei diritti umani". Lo ha detto, tra gli applausi dei deputati, il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la commemorazione nell'Aula di Montecitorio dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e del loro autista, uccisi ieri in un attacco. "Ne è testimonianza", ha continuato la terza carica dello Stato, "il premio Nassiriya per la Pace conferito nel 2020 all’ambasciatore Attanasio 'per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli', nonché 'per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l'altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà'". Fico ha, poi, proseguito: "Mi piace ricordare che anche la Camera dei deputati aveva potuto apprezzare direttamente le grandi qualità umane e professionali dell’ambasciatore Attanasio - allora consigliere presso l’ambasciata d’Italia in Nigeria - nel corso della visita che la presidente Boldrini effettuò nel maggio del 2017".(Rin)