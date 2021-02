Speciale scuola: Romano (M5s), cautela su didattica a distanza in Puglia fino a primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur apprezzando gli intendimenti del professor Lopalco, suggerirei cautela". Lo afferma, in una nota, il senatore pugliese del M5s Iunio Valerio Romano commentando le dichiarazioni dell'epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia Pierluigi Lopalco, secondo cui "la didattica a distanza dovrebbe essere prorogata fino all'inizio della primavera" a causa della diffusione della variante inglese nella Regione. "Se il diritto alla salute - aggiunge - va salvaguardato in via primaria, non possiamo 'abdicare' ad altri diritti parimenti garantiti. La didattica a distanza non può e non deve essere la regola". "E' passato un anno dall'inizio della pandemia - continua -. Molti studenti sono provati anche sul piano psicologico dall'assenza di socialità e vivono con disagio il confinamento, cosa peraltro comprensibile quando si è in fase di crescita". "Con la ripartizione in zone è stata trovata una mediazione. Al momento la Puglia si trova in zona gialla: serve cautela. Il diritto alla scuola in presenza va assicurato, se la circolazione del virus è sotto controllo", conclude Romano. (com)