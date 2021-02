Umbria: Pd, Lega vuole silenziare dibattito su ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Umbria è in corso un pericoloso corto circuito democratico. Oggi, nell’assemblea legislativa, è avvenuto un episodio increscioso, con la Lega che ha censurato il dibattito. Ed è solo l'ultimo di una serie. Impedire ai consiglieri regionali di esercitare il proprio mandato, rifiutandosi di discutere la mozione presentata, volta a tutelare e favorire l’esercizio delle funzioni di controllo riconosciute dall’ordinamento agli eletti rispetto alla gestione dell’emergenza sanitaria da parte del servizio sanitario regionale, è molto grave sul piano politico ed istituzionale”. Lo hanno dichiarato, commentando quanto avvenuto stamane nell’aula di Palazzo Cesaroni i consiglieri regionali del Partito democratico: “Dopo il tentativo di linciaggio mediatico da parte del partito di maggioranza e di una certa stampa asservita, con notizie false e affermazioni incresciose diffuse sul sopralluogo dei consiglieri Pd presso l’ospedale da campo della Regione Umbria, ora si sta definendo nella nostra regione una dinamica pericolosa per cui i consiglieri regionali che fanno domande e che svolgono la propria funzione di controllo nel rispetto delle regole vengono messi alla pubblica gogna della Lega". Quindi hanno concluso: "Avevamo supposto che le reazioni violente e spropositate seguite alla visita ad una struttura di fatto vuota e inattiva, nonostante l’emergenza in corso, celassero qualcosa, ma oggi abbiamo avuto la conferma: la Lega utilizza la maggioranza, silenzia i consiglieri regionali in aula e fuori e di quello che è successo e che sta succedendo all’ospedale da campo di Perugia non vuole parlare”. (Ren)