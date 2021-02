Vaccini: Comazzi (FI), da regione approccio innovativo, nuovo paradigma per contrastare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lombardia è la prima regione in Italia ad avere ideato una strategia vaccinale per concentrare le somministrazioni nelle aree più colpite e, al contempo, consentire alle altre zone di poter proseguire le normali attività. Un approccio innovativo per ottimizzare le risorse e intervenire in maniera mirata sui casi critici”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale lombardo.“Grazie all’impegno della vice presidente Letizia Moratti e alle capacità organizzative di Guido Bertolaso ancora una volta - prosegue l’azzurro - la nostra regione fa da apripista in tutta Italia, proponendo un nuovo paradigma per fronteggiare l’emergenza sanitaria, salvaguardando la salute dei cittadini senza causare pesanti ricadute dal punto di vista sociale e economico. Mi auguro - conclude - che il ministero faccia propria la strategia attuata da Regione Lombardia, nell’interesse di tutti i cittadini”. (com)