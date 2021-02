Governo: Gallo (M5s), Draghi ascolti appello associazioni su centralità dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido fortemente l'appello lanciato dalle cento associazioni al presidente Draghi sulla ricostruzione del Paese, che possa concentrarsi sulla centralità dei giovani e sulla creazione di nuove possibilità lavorative, passando per un modello di sviluppo che sia sostenibile e inclusivo". Lo ha scritto in un post che è stato pubblicato sulla piattaforma social di Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo: "Sono temi che in questi anni abbiamo affrontato senza risparmiarci nemmeno un secondo: lotta alla povertà educativa, rete sociale per i più fragili, lavoro, ambiente e rappresentano le battaglie del presente per una società capace di guardare avanti e rimarginare le ferite prodotte dalla crisi economica, sanitaria e sociale", ha aggiunto l'esponente parlamentare del Movimento 5 Stelle. (segue) (Ren)