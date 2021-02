Governo: Gallo (M5s), Draghi ascolti appello associazioni su centralità dei giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallo ha aggiunto: "Da autore di tutte le iniziative governative sui Patti Educativi Territoriali come definite nelle proposte di legge che ho depositato negli anni su progetti di scuola aperta e diffusa, in collaborazione con presidi culturali come cinema, teatri, musei e sull'istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico per contrastare fenomeni di disagio sociale e devianza dei minori sento oggi fortissima la responsabilità di affrontare con l'adeguata serietà una tematica da cui dipende a doppio filo lo sviluppo del Paese che non può più permettersi di perdere talenti". Quindi ha concluso: "La politica oggi è chiamata a dare risposte responsabili, a difendere tutto ciò che in questi anni è stato costruito e a migliorarlo, con visione e prospettiva. Sapere che i cittadini vogliono condividere la stessa responsabilità, chiedendo di essere protagonisti e centrali nelle scelte di questo momento mi dà speranza per una vera rinascita del nostro Paese, che ci veda uniti e mai divisi per il bene collettivo." (Ren)