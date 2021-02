San Marino: Covid, arrivate le prime dosi del vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato oggi nella Repubblica di San Marino il primo lotto delle forniture di vaccino anti Covid-19 russo Sputnik V. "L’accordo tra il governo della Repubblica di San Marino e il Fondo russo per gli investimenti diretti è diventato un’altra testimonianza della cooperazione tradizionalmente solida e costruttiva tra i due Paesi", ha commentato l'ambasciata russa in Italia annunciando l'avvenuta consegna tramite Facebook. "La Repubblica di San Marino è diventato il 30mo Paese nel mondo che ha riconosciuto l’efficacia del medicinale russo per contrastare la diffusione del Covid", si legge. (Res)