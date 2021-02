Ue: Ciriani (Fd'I), chiederemo che Draghi venga in Parlamento su Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Fratelli d'Italia chiederà nel corso della riunione dei capigruppo in Senato che il presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo il prossimo 25 e 26 febbraio, venga a riferire in Parlamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 234 del 2012, che 'ribadisce gli obblighi di informazione e consultazione da parte del governo, il quale deve illustrare alle Camere la posizione che intende assumere prima che si svolgano le riunioni del Consiglio europeo'". Ad annunciarlo in una nota è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Luca Ciriani, il quale spiega che "come unica opposizione in Parlamento non possiamo esimerci dal richiede che il governo Draghi, anche in discontinuità con il precedente esecutivo, spieghi quale sarà la posizione del nostro Paese rispetto ai temi oggetto della riunione del Consiglio europeo e cioè l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione dei vaccini. Specie in questo momento che la campagna vaccinale in Italia sta subendo un deciso rallentamento". Ciriani, poi, prosegue: "Siamo convinti che il presidente Draghi accoglierà positivamente la nostra richiesta, che segue quell'approccio di opposizione patriottica che abbiamo intenso avviare votando no alla fiducia a questo governo". (Com)