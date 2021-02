Covid: Girelli (Pd), Zona arancione a Brescia decisione attesa, ma si coinvolgano i sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione di istituire per la provincia di Brescia una zona arancione 'rafforzata' “non giunge inaspettata perché i dati da giorni registrati non potevano che portare a questa conclusione. Una presa d'atto che smentisce sia la Regione stessa, che fino a qualche giorno fa parlava con toni trionfali delle strategie di contenimento che ci avevano tenuti in zona gialla, ma anche tutti quelli che chiedevano a gran voce la riapertura delle piste da sci”. Lo afferma in una nota Gian Antonio Girelli, consigliere regionale lombardo del Partito democratico evidenziando che “rimane ora la necessità di prendere decisioni operative estremamente concrete. Serve rafforzare il tracciamento dei contagi, unico vero sistema per tenere sotto controllo la situazione e circoscrivere i nuovi focolai. E, dato che il vaccino è a oggi la sola vera arma a disposizione, occorre intensificare la campagna di vaccinazione nelle zone più colpite”. (segue) (Com)