Covid: Girelli (Pd), Zona arancione a Brescia decisione attesa, ma si coinvolgano i sindaci (2)

- “Rimane però il rammarico – prosegue Girelli - che certe decisioni non siano il frutto di un confronto che permetterebbe la definizione di scelte più opportune. A partire dall'individuazione dei Comuni fin da subito coinvolti nell'intensificazione della campagna vaccinale. La richiesta che vengano ricompresi tutti quelli a vario titolo interessati dall'emergenza”. “Ancora una volta – rimarca il consigliere dem - i cittadini bresciani sono chiamati ad affrontare, oltre a un virus ancora tragicamente presente, molte difficoltà correlate. A cominciare da chiusure di scuole e restringimenti delle libertà individuali, tutte decisioni comunicate a poche ore dalla loro entrata in vigore. Deve prevalere però il buon senso e il coraggio di prendere le decisioni necessarie, anche se non facili da spiegare”. “Certo mi auguro che in Regione si sia capito che usare toni polemici, come fatto con le piste da sci, rischia poi di dover fare i conti con provvedimenti ancora più improvvisi e comunicati all'ultimo minuto. Fra l'altro, come per le scuole, molto più impattanti sulla vita delle famiglie”, conclude Girelli. (Com)