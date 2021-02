Recovery: Ricciardi (M5s), fondamentali interventi più robusti per il sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso delle audizioni informali, in relazione all’esame del Pnrr, la Svimez ha messo in luce alcuni dati preoccupanti per il Mezzogiorno, sollecitando interventi più robusti per le aree disagiate d’Italia. In particolare, la Svimez ha riferito che se ripartissimo il 50 per cento dei fondi di Next Generation EU nel Meridione, il prodotto interno lordo del Sud avrebbe un incremento dell’11,6 per cento, a fronte di una crescita occupazionale di + 500.000 posti di lavoro". Così in una nota la senatrice Sabrina Ricciardi (M5s). "Ma, soprattutto - aggiunge - ne beneficerebbe nel complesso l’intera economia nazionale con una crescita importante del Pil. Addirittura, se applicassimo anche per il riparto interno gli stessi criteri che l’Unione Europea ha adottato per il calcolo dei contributi previsti per gli Stati membri, il Sud avrebbe teoricamente diritto al 65 per cento di Next Generation Eu. Pertanto, l’auspicio è che il nascente Governo sappia capitalizzare in tempi rapidi questo genere di spunti, del tutto condivisibili, centrando in primis uno degli obiettivi principali fissati dall’Unione Europea: la ‘coesione territoriale’, paletto fondamentale per far ripartire non solo il Mezzogiorno ma l’intero Paese", conclude Ricciardi.(Com)