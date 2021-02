Lazio: regione, approvato accordo triennale con azienda servizi persona "Asilo Savoia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La Regione Lazio conferma il proprio impegno concreto sullo sport di base con un nuovo accordo triennale con l'azienda pubblica di servizi alla persona 'Asilo Savoia' che consentirà di potenziare e rendere strutturale in tutta la regione il programma di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva denominato 'Talento & Tenacia - Crescere nella Legalità'". Lo si legge in una nota della Regione Lazio. Nato da una sperimentazione avviata nel 2017 a Roma da Regione Lazio, Tribunale di Roma e Asilo Savoia, "il programma si è affermato in pochi anni in alcune tra le periferie romane maggiormente a rischio, dando vita a Nuova Ostia alla 'Palestra della Legalità' gestita da una start up di giovani atleti, alla rinascita del Montespaccato Calcio, società sportiva sequestrata al clan Gambacurta e ora in Serie D, fino al 'T&T Sport Network' circuito cui hanno aderito in breve tempo ben 393 tra ASD e SSD di Roma e del Lazio. Inoltre, grazie allo stanziamento della Regione Lazio di 2 milioni di euro circa in un solo anno sono stati erogati dall'Asilo Savoia già 6.078 'buoni sport' e 'voucher sportivi' ad altrettanti beneficiari tra minori, persone con disabilità e anziani che potranno così accedere e frequentare gratuitamente o in maniera agevolata a sport di base e attività di promozione sportiva family friendly".