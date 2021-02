Lazio: regione, approvato accordo triennale con azienda servizi persona "Asilo Savoia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all’accordo adottato stamani dalla Giunta Regionale -si legge nella nota, si rendono strutturali varie misure, tra le quali; programmi di attività culturali, aggregative e socializzanti connessi alla promozione di stili di vita corretti, della diffusione di reti di vicinato e di solidarietà, di gruppi di mutuo aiuto e reti di volontariato locale; interventi di carattere socializzante, aggregativi e socio-culturali volti alla promozione dell’invecchiamento attivo, nonché alla prevenzione e al contrasto dell’isolamento sociale e della perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza delle persone anziane; costituzione e sviluppo di start up volte all’inserimento lavorativo di giovani in situazione di svantaggio sociale o di disagio economico nel settore delle professioni sportive; promozione dei diritti di cittadinanza ed educazione alla legalità mediante la costituzione di formazioni sportive in grado di promuovere e sviluppare inclusione ed integrazione sociale nei territori di appartenenza, sul modello del Montespaccato Calcio e della Palestra della Legalità. Infine -conclude la Regione nella nota- , sarà realizzata una rivista mensile, il 'T&T Magazine', da una delle imprese sociali composte da giovani atleti nell’ambito di 'Talento & Tenacia' grazie all’avviso pubblico 'Fermenti' e che già da ieri è nelle edicole di Roma e del Lazio come supplemento gratuito al settimanale sportivo 'Gazzetta Regionale'”. (Com)