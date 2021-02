Sport: Lega su Gresini, Emilia Romagna piange campione sport e umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della morte di Fausto Gresini, campione di motociclismo e team manager, è una notizia che ci sconvolge. Per tutti gli appassionati di sport e di motociclismo, Gresini rappresentava un punto di riferimento assoluto". Così i senatori della Lega Stefano Corti e Maurizio Campari con i deputati della Lega Giovanni Tombolato e Carlo Piastra. "Abbiamo seguito con speranza le notizie del suo miglioramento dai sintomi del Covid e con apprensione una settimana fa abbiamo saputo del suo improvviso peggioramento. Per chi ama le due ruote - proseguono - il ricordo di Fausto Gresini resterà sempre vivo e inscalfibile per quanto dimostrato in pista e per i successivi successi da dirigente, da campione di sport e di umanità. Alla famiglia di Gresini vanno le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza".(Com)