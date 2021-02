Lavoro: Gasparri, interrogazione su tutele per i rider   

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda dei rider ho presentato una interrogazione al Ministro del Lavoro per sapere quali iniziative siano state prese in loro favore visto che sin all'inizio di questa legislatura si è ritenuto prioritario dare dignità alla condizione lavorativa di questa nuova categoria, al fine di tutelarne l'impiego, la salute e i diritti”. Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri. “Questo - continua- anche alla luce delle recenti polemiche che hanno coinvolto importanti aziende del settore come Uber e soprattutto Deliveroo, spesso al centro di accuse per la mancata tutela dei dipendenti. Deliveroo inoltre, a quanto si apprende, nell'ambito di un processo relativo proprio al trattamento dei rider, si sarebbe avvalsa della testimonianza di un rider che, si è poi scoperto, non lo era affatto ma, anzi, dopo essere stato una sorta di dirigente dell'azienda, ora collaborerebbe con Deliveroo attraverso una propria società. Ho chiesto quindi di fare chiarezza su questa ed altre vicende e prendere iniziative concrete a sostegno di questi lavoratori e di censura nei confronti delle aziende che abbiano condotte di sfruttamento". (Com)