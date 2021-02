Cnel: domani si riunisce l'assemblea per eleggere vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 11, a Roma, si riunirà l'assemblea del Cnel presieduta dal presidente Tiziano Treu, alla presenza del segretario generale Paolo Peluffo. Tra i punti all'ordine del giorno, come si legge in una nota: l'elezione di un vicepresidente del Cnel; l'iniziativa legislativa su accesso programmato corsi di laurea di area medica - relazione della vicepresidente Gianna Fracassi; la ratifica delle Linee guida governance Pnrr - relazione del Presidente; l'aggiornamento del Programma delle attività del Cnel - relazione del Segretario Generale; lo stato di avanzamento della Relazione annuale sui servizi pubblici 2020 - relazione dei consiglieri Efisio Espa e Alessandro Geria; l'esame dei provvedimenti trasmessi al Cnel ai sensi dell'articolo 28 della legge 234/2012 - relazione del segretario generale; i risultati della consultazione degli Istituti di ricerca economica sulla congiuntura ai sensi dell'articolo 10 lettera d) della legge 936/1986; lo stato dell'arte dell'attività dell'organismo nazionale di coordinamento delle politiche di itegrazione degli stranieri: "Contributo dei lavoratori stranieri in area sanitaria. Un'analisi quantitativa" - relazione del Consigliere Maurizio Ambrosini; (Ren)