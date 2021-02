Georgia: opposizione annuncia manifestazione di protesta il 26 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione in Georgia ha annunciato una manifestazione su larga scala per il 26 febbraio. "In questo momento noi, ogni patriota in questo Paese e lo stesso Nika Melia, invitiamo tutti a prendere parte a una grande marcia il 26 febbraio, alle 15:00. Sarà una marcia per la libertà", ha detto Khatia Dekanoidze, esponente del Movimento Nazionale Unito. Già quest'oggi i partiti di opposizione in Georgia hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti all'amministrazione governativa. I leader dell'opposizione affermano di avere due richieste principali: il rilascio di Nika Melia, arrestato questa mattina e le elezioni anticipate. Alla protesta partecipano anche attivisti di organizzazioni civiche, mentre le forze dell'ordine sono mobilitate per intervenire in caso di incidenti. (segue) (Rum)