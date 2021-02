Georgia: opposizione annuncia manifestazione di protesta il 26 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata una task force della polizia georgiana ha arrestato Melia, presidente del partito d’opposizione Movimento nazionale. L'operazione speciale è iniziata all'alba ed è avvenuta nella sede del partito georgiano. Prima dell'arresto, le forze dell'ordine hanno sgomberato la sede del partito, dove attivisti civili di diversi partiti dell'opposizione proteggevano Melia da diversi giorni. Nel corso dell’operazione speciale sono state arrestate altre dieci persone, secondo quanto riferito dall’emittente “Primo canale”. "Più di 10 persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, incluso il dirigente del Movimento nazionale Irakli Nadiradze", riferisce l’emittente televisiva. Secondo quanto riportato, la polizia ha utilizzato spray al peperoncino negli uffici del partito per favorire la fuoriuscita di tutte le persone asserragliate dentro l’edificio. (Rum)