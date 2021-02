Puglia: Bray, con Cassano perdiamo interprete geniale del pensiero per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ha lasciato questa mattina Franco Cassano. Interprete geniale di un pensiero del Sud e per il Sud, che dalla linfa che scorre nelle vene e nelle radici profonde di queste terre traeva quotidiano nutrimento, Cassano è stato un punto di riferimento per tutti quelli che, in questi anni di battaglie per la rinascita culturale e politica del Mezzogiorno, si sono impegnati per far emergere, con le idee e l'azione politica, un protagonismo nuovo di questa parte del paese e uno sguardo diverso verso il Sud". Così in una nota l'assessore regionale pugliese alla cultura Massimo Bray: "Uno sguardo che superasse lo stereotipo della chiusura e della estraneità alle dinamiche globali e alla loro complessità per evidenziare invece il particolare modo del Mezzogiorno di essere connesso con il mondo che lo circonda, con il mare che lo circonda, con quel Mediterraneo che è naturalmente e dovrebbe essere per vocazione il suo orizzonte privilegiato". (segue) (Ren)