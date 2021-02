Puglia: Bray, con Cassano perdiamo interprete geniale del pensiero per il Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bray ha spiegato: "Voce severa verso lo "sguardo corto" con cui la classe dirigente (politica e culturale) meridionale ha operato per molti anni, realizzando una sorta di "perversa profezia che si autoadempie, seminando intorno a sé sguardi altrettanto corti", Franco Cassano è stato, anche in anni recenti, promotore e protagonista di tante battaglie per la salvaguardia di una terra che ha amato e contribuito a difendere, testimoniando in prima persona la realtà di un Sud che non si arrende a veder svenduto e deturpato il suo inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico, oltre che umano, di volontariato, partecipazione e attivismo". E ancora: "Guardava con affetto e speranza alle tante forme vitali dell'associazionismo del Mezzogiorno, una base di energie vive da mettere in rete e aiutare a crescere. Il suo modo lucido e innovativo di intendere l'azione politica e culturale, di interpretare la modernità, i suoi tempi e le sue dinamiche sono stati per me un punto di riferimento che continuerò a seguire". Infine ha concluso: "Grazie Franco per tutto quello che ci hai insegnato e aiutato a capire". (Ren)