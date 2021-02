Milano: Fontana (FI), urgente dotare forze dell'ordine del taser, strumento alternativo ad armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'episodio accaduto a Milano, in via Sulmona, evidenzia ancora una volta l'urgenza di dotare gli agenti delle Forze dell'Ordine di dotazioni adeguate, primo fra tutti il Taser che, in casi come quello di Milano, può costituire una valida alternativa all'uso delle armi da fuoco". Lo dichiara in una nota Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Difesa, commentando l'aggressione di un cittadino filippino ai danni di passanti e poliziotti poi colpito e ucciso da due colpi di pistola esplosi da un agente. "Il taser - aggiunge - è stato introdotto alla sperimentazione in Italia proprio con un emendamento di Forza Italia a mia prima firma nel 2014, da oltre sei anni siamo in attesa che questo ausilio, utile alla salvaguardia della vita sia degli agenti che dei cittadini, venga distribuito alle forze dell'ordine." (com)