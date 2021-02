Spagna: Covid, in Galizia vaccinazione obbligatoria e multe per trasgressori fino 60 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Galizia, guidata dal Partito popolare (Pp), ha approvato oggi, nonostante i voti contrari del Partito socialista galiziano (Pp) e del Blocco nazionalista galiziano (Bng), la riforma della legge sanitaria galiziana che stabilisce multe tra 1.000 e 60 mila euro per diverse infrazioni sulla salute pubblica, compreso il rifiuto di essere vaccinati contro il Covid-\19. Secondo il documento, non sottoporsi al vaccino implicherebbe una "infrazione minore" che, nella maggior parte dei casi, comporterebbe una sanzione tra 1.000 e 3 mila euro, definita come "rifiuto ingiustificato" di sottoporsi a misure preventive, ma in alcune circostanze la sanzione potrebbe arrivare a 60 mila euro se "può rappresentare un rischio o un danno grave o molto grave per la salute della popolazione". I partiti dell'opposizione hanno criticato, durante il dibattito sul progetto di legge, questa vaccinazione obbligatoria che servirebbe solo a "mettere le ali agli scettici". La deputata del Pp, Encarnación Amigo, ha chiarito che l'obbligo di vaccinazione "non è tale" me potrà avvenire "in circostanze molto specifiche". (Spm)