Covid: Montevecchi (M5s), è ora di riaprire i teatri

- "Ieri sera la luce è tornata simbolicamente a splendere in oltre 500 teatri di tutta Italia. Un'azione per la quale dobbiamo ringraziare, ancora una volta, i lavoratori dello spettacolo. Purtroppo però, di fatto, le platee continuano a essere vuote e i teatri chiusi, e i lavoratori dello spettacolo in una situazione drammatica se non tragica ormai. Penso al gesto estremo, disperato, di Omar, imprenditore di Rovigo con una ditta di spettacoli da mandare avanti, che giunto evidentemente oltre il limite di sopportazione si è tolto la vita". Lo afferma, in una nota, la senatrice Michela Montevecchi, segretario dell'Ufficio di Presidenza della commissione Cultura, sulla riapertura dei teatri. "E' passato un anno da quando abbiamo visto calare il sipario sulla cultura, che nonostante tutto ha saputo trovare nuovi modi per accompagnarci come scialuppa di salvataggio durante la prima quarantena - aggiunge -. Ora dobbiamo riaprire poiché, pur comprendendo tutto il lavoro da fare per garantire le misure di sicurezza, mi chiedo come Gifuni su Repubblica ieri perché ci si possa "assembrare" per consumare negli ipermercati e, aggiungo io, negli store dei franchising globali, e non per fruire della cultura a teatro o in una sala cinematografica. Finalmente, il ministro Franceschini sembra aver deciso di mettere in pratica ciò che il mondo della cultura, della politica, e non solo gli chiede da tempo: il protocollo per la programmazione delle riaperture in sicurezza, fornito da tutte le associazioni rappresentative del mondo dello spettacolo dal vivo. Auspico dunque che si possa agire di conseguenza, non solo riaprendo i teatri e consentendo alla cultura di ripartire ma anche di mettere in atto la tanto attesa riforma del sistema di previdenza e assistenza di cui il comparto ha urgentemente bisogno, poiché la ripartenza sarà positiva e noi avremo imparato da questa terribile pandemia solo se raggiungeremo l'obiettivo di tutelare i lavoratori come è giusto ed adeguato".(com)