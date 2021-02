Sport: nasce fondazione Ss Lazio, Raggi "tassello per inclusione sociale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce la fondazione Ss Lazio 1900 nel centenario della costituzione in Ente morale. Al taglio del nastro a piazza della Libertà, luogo dove nel 1900 fu fondata la società sportiva, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la neo presidente della fondazione Gabriella Bascelli, il presidente della polisportiva Lazio, Antonio Buccioni, il vicepresidente Federico Eichberg e il presidente della fondazione Sandri, Cristiano Sandri. La società sportiva Lazio, promuove da sempre "lo sport per tutti, con oltre 70 discipline, con juniores, assoluti e master, con un'attenzione specifica alla disabilità - è stato sottolineato oggi -. Inoltre, promuove inclusione e integrazione sociale contro ogni forma di discriminazione ed emarginazione, il welfare di comunità con diffusione di attività di interesse sociale e con finalità educativa, stili di vita salutari centrati sull'attività fisica, sulla sostenibilità dell'ambiente, sulla sana alimentazione". Per dare forza e continuità agli ideali dei fondatori e dei pionieri nasce dunque la fondazione Ss Lazio 1900, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), casa luminosa dei progetti sportivi, culturali e sociali che da anni il sodalizio biancoceleste porta avanti, in stretta collaborazione con le Istituzioni nazionali ed europee. (segue) (Rer)