Sport: nasce fondazione Ss Lazio, Raggi "tassello per inclusione sociale" (2)

- La fondazione nasce nel centenario della costituzione in Ente morale della allora società podistica Lazio, su proposta del ministro dell'Istruzione pubblica Benedetto Croce, con il Regio Decreto del 2 giugno 1921. Il "fine di pubblica utilità", riconosciuto all'epoca, è alla base dell'identità della fondazione, che vuole tramandare e confermare - attualizzandola - la forza morale dell'istituzione biancoceleste, esprimendola concretamente in opere e azioni che accrescano il bene comune. Nel solco di questa missione, davanti alla targa marmorea dedicata ai fondatori in piazza della Libertà, si è svolta oggi una breve cerimonia. Alla sindaca Raggi è stato consegnato lo statuto della fondazione. (segue) (Rer)