Sport: nasce fondazione Ss Lazio, Raggi "tassello per inclusione sociale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nascita della fondazione Ss Lazio 1900 rappresenta un ulteriore e importante tassello nell'impegno della società biancoceleste per Roma - ha detto Raggi -. Nel solco della sua storica tradizione, alle attività sportive si affiancano preziose iniziative nel sociale dedicate ai più deboli e alle aree più disagiate della città, nell'ottica dell'integrazione e dell'inclusione. Una finalità che va oltre ogni appartenenza e fede calcistica. Un grazie a chi ha voluto e promosso questa significativa esperienza. Un augurio a Gabriella Bascelli che assumerà la presidenza della Fondazione e che sono certa metterà a disposizione tutto il suo bagaglio umano e di valori", ha concluso Raggi. "La Fondazione Ss Lazio 1900 è nata per promuovere lo sport per tutti, con una attenzione specifica alla disabilità, favorendo inclusione e integrazione sociale contro ogni forma di discriminazione ed emarginazione - ha dichiarato il presidente Gabriella Bascelli -. Il nostro obiettivo è dimostrare che, con il sacrificio e il duro lavoro, nessun traguardo è irraggiungibile. Sarà inoltre creato un Albo d'oro dei pionieri per tutti coloro che, da oggi fino al 31 dicembre 2021, nell'anno del centenario della costituzione in Ente morale, daranno sostegno agli obiettivi della fondazione", ha concluso. (Rer)