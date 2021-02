Spagna: re Felipe, fermezza e volontà Juan Carlos decisive per difesa democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "fermezza ed autorità" del re emerito della Spagna, Juan Carlos, furono "decisive nella difesa e nel trionfo della democrazia" spagnola. Lo ha affermato il re, Felipe VI figlio di Juan Carlos, nel suo discorso al Congresso dei deputati in occasione delle celebrazioni per il 40 anni del fallito colpo di Stato del 23 febbraio 1981. "Quando celebriamo la vittoria della democrazia è un'occasione molto opportuna per riconoscere ed esaltare la piena validità e forza dei suoi valori e principi e per riaffermare e rinnovare l'impegno di tutte le istituzioni dello Stato nel nostro sistema democratico di diritti e libertà", ha evidenziato il sovrano in un passaggio del suo intervento. Felipe ha poi ricordato che questo lo si deve "a coloro che lo difesero allora e alle nuove generazioni nelle cui mani sarà il futuro della Spagna". Il re ha riaffermato che il ruolo del capo dello Stato è un "simbolo dell'unità del Paese" e che il suo impegno verso la Costituzione "è più forte e più solido che mai. Come è anche inequivocabile la volontà della Corona di essere un'istituzione che include, integra e riunisce tutti gli spagnoli".(Spm)