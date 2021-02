Energia: ministro romeno Popescu, presto una strategia nazionale per la produzione di idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania dovrebbe presto presentare un piano per abbandonare completamente l'uso del carbone per produrre energia, poiché questa risorsa non ha futuro, ha chiesto il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per il Clima e del Green Deal europeo, Frans Timmermans, sempre parlando alla conferenza specializzata "ZF Power Summit". "Devo essere brutalmente onesto: il carbone non ha futuro. Perché l'industria carboniera europea è in difficoltà? Per ragioni puramente economiche, perché non c'è richiesta di carbone. Sta affondando. Sono state concesse sovvenzioni di miliardi e miliardi che avrebbero potuto essere meglio utilizzate per creare un futuro per le persone che lavorano oggi nell'industria mineraria", ha dichiarato aggiungendo: "Dobbiamo essere onesti nel dire che non c'è futuro per il carbone". Per questa ragione, ha sottolineato Timmermas, "spero che la Romania si presenti presto con un piano per rinunciare del tutto al carbone e come farlo, e vi assicuro che noi, alla Commissione europea, saremo dalla parte della Romania affinché ciò accada". (segue) (Rob)