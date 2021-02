Energia: ministro romeno Popescu, presto una strategia nazionale per la produzione di idrogeno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Timmermans in alcuni Stati membri, compresa la Romania, per passare dalla situazione attuale caratterizzata dall'utilizzo di fonti fossili di energia ad una legata alle rinnovabili, il gas naturale è necessario come risorsa di transizione. "Ma è solo una transizione, non una situazione finale. Quindi come si può rendere l'infrastruttura del gas adatta per il periodo successivo? Concentrandosi su altre fonti, come l'idrogeno, che può utilizzare l'infrastruttura del gas esistente e modificata. L'idrogeno è l'energia del futuro, anche per la Romania", ha detto Timmermans che ha raccomandato alla Romania di utilizzare il Fondo per la ripresa per investire pesantemente nelle energie rinnovabili. "Tuttavia, la Romania ha una capacità molto ampia per l'energia eolica onshore e un grande potenziale eolico offshore, oltre all'energia solare. Penso che sia molto importante investire in queste direzioni. E il gas dovrebbe essere una situazione di transizione, non permanente", ha sottolineato il vicepresidente della Commissione europea. (segue) (Rob)