Energia: ministro romeno Popescu, presto una strategia nazionale per la produzione di idrogeno (4)

- Alla domanda su quale Paese potrebbe seguire la Romania in termini di rinuncia al carbone, Timmermans ha detto che la Grecia potrebbe essere un esempio. "La Grecia si è mossa più velocemente. Ha miniere di lignite alle quali rinuncerà nei prossimi anni, quindi molto rapidamente. Noi siamo vicini alla Grecia, che investirà nelle energie rinnovabili. Allo stesso modo, la Germania ha un buon piano per rinunciare al carbone entro il 2038 al più tardi", ha spiegato. "Suggerirei ai rappresentanti romeni di esaminare gli accordi concordati in Germania, perché coinvolgono non solo le autorità pubbliche e l'industria del carbone, ma anche le associazioni di categoria e altri attori, le autorità locali, per creare un piano realistico per rinunciare al carbone, con piani sociali per le aziende e con l'intenzione di rimodellare le regioni", ha concluso il vice presidente della Commissione europea. (Rob)