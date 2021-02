Milano: aggredisce con coltello passanti e poliziotti, colpito da due colpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non risulterebbero esserci discrepanze - da quanto si è saputo - nella ricostruzione sul conflitto a fuoco avvenuto poco dopo mezzanotte in via Sulmona a Milano in cui è morto un cittadino filippino di 45 anni. L'autista della volante Monforte intervenuto con il capopattuglia in supporto dei due colleghi della volante Forlanini ha sparato tre colpi colpendo due volte all'altezza del basso ventre l'uomo che si stava scagliando contro di lui, brandendo in stato di alterazione un coltello da cucina. Una versione che sarebbe stata confermata dai colleghi e dai testimoni presenti e che potrebbe essere corroborata ulteriormente dai filmati delle telecamere di sicurezza della zona al vaglio della Polizia. Questa notte sul posto erano presenti oltre al pm di turno Paolo Storari, i rispettivi dirigenti dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, della Squadra mobile e della Scientifica. Stando a quanto filtra tra gli investigatori, la reazione dell'agente che ha sparato sarebbe stata commisurata alla situazione di pericolo in cui si trovava. In queste ore sono in corso le valutazioni sulla posizione del poliziotto del pm Storari e del procuratore aggiunto Laura Pedio che nel frattempo hanno disposto l'autospia sul corpo del 45enne.(Rem)