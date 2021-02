Roma: rapine durante la serrata, arrestati due uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era l’8 giugno 2020, in piena serrata, quando un uomo con il volto coperto da una mascherina ed armato di coltello, ha fatto irruzione in un supermercato di via Ludovico Breme e, minacciando un dipendente, si è fatto consegnare l’incasso, fuggendo a bordo di un’auto di colore amaranto. Pochi giorni dopo, il pomeriggio dell’11 giugno, a cadere nella rete dei rapinatori è un altro supermercato di via Franco Sacchetti: stesso modus operandi, il malvivente con volto coperto da mascherina ed armato di coltello ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l’incasso per poi allontanarsi, sempre a bordo dell’utilitaria di colore amaranto. La sera del 27 giugno è stata la volta di un minimarket in via delle Vigne Nuove, dove il rapinatore, dopo aver minacciato il proprietario con un’accetta, si è fatto consegnare l’incasso fuggendo successivamente a bordo di un’auto. (segue) (Rer)