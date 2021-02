Agroalimentare: Nevi (FI), bene Patuanelli su ristori in base a fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo oggi della proposta del neo ministro Patuanelli di ristorare la filiera agroalimentare, bloccata dalla chiusura del canale Ho.re.ca, valutando i cali di fatturato e abolendo la follia dei codici ateco. E' una proposta che noi di Forza Italia stiamo portando avanti ormai da diverso tempo, per questo siamo felici che il nuovo ministro vada nella direzione da noi auspicata". Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Agricoltura. "Data la premessa, riteniamo quindi urgente e non più rinviabile procedere in questa direzione nel più breve tempo possibile per lenire le sofferenze dei produttori agricoli, pesantemente penalizzati dalle mancate forniture al settore della ristorazione - aggiunge -. Come Forza Italia auspichiamo infine che il sostegno all'agroalimentare passi anche attraverso la costruzione di quei meccanismi di incentivazione all'acquisto del cibo italiano da parte della grande distribuzione nazionale soprattutto per i prodotti di qualità".(com)