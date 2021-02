Speciale energia: Iran, Borrell, accordo tra Aiea e Teheran può offrire spiraglio per ridare linfa a Jcpoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è preoccupata per l'intenzione dell'Iran di sospendere l'applicazione del protocollo e delle disposizioni sul Jcpoa, ma l'accordo temporaneo raggiunto tra l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) e Teheran offre uno spiraglio per ridare nuova linfa all'accordo sul nucleare. Lo ha detto dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Siamo molto preoccupati per l'intenzione dell'Iran di sospendere l'applicazione del protocollo e delle disposizioni sul Jcpoa", ha detto. "La buona notizia è che l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea) ha raggiunto un'intesa temporanea con l'Iran", ha aggiunto. Secondo l'Agenzia, questa intesa dovrebbe permettere "un grado adeguato di verifiche nei prossimi mesi" e quindi "non ci sarà una interruzione drastica perché per qualche tempo l'Aiea continuerà a fare le indagini necessarie". Per Borrell, "questo offre uno spiraglio di possibilità per cercare di dare nuova linfa al Jcpoa". Dunque, "non ci sarà una interruzione brutale e questo dovrebbe permettere alla diplomazia di riprendere e di riportare tutti al tavolo dei negoziati". (Beb)