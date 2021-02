Speciale energia: Kuwait, operative cinque nuove unità nella raffineria di Mina Abdullah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia nazionale petrolifera del Kuwait (Knpc) ha annunciato la messa in funzione di cinque nuove unità, nel quadro di un progetto per il carburante ecologico, presso la raffineria di Mina Abdullah. Si tratta di unità responsabili del trattamento di kerosene e diesel tramite idrogeno, di produzione di idrogeno, idrocracking ed estrazione di zolfo. Secondo Wadha al Khatib, vicepresidente esecutiva della raffineria, i tecnici sono riusciti ad attivare le cinque nuove unità con successo, e l’attivazione rappresenta una tappa importante in vista del completamento delle unità rimanenti e della piena operatività del progetto per il carburante ecologico. (Res)