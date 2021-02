Speciale energia: centro saudita Kapsarc, nel 2022 domanda di petrolio agli stessi livelli del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la domanda mondiale di petrolio dovrebbe aumentare di 4,2 milioni di barili al giorno, e crescere di 3,5 milioni di barili al giorno nel 2022, raggiungendo per il terzo trimestre di quell’anno i livelli del 2019. È quanto emerge da stime compilate dal Centro saudita Re Abdullah per studi e ricerche sul petrolio (Kapsarc). Secondo un rapporto Kapsarc intitolato “Previsioni per i mercati nel primo trimestre del 2021”, la domanda di idrocarburi in molte economie emergenti ha cominciato a riprendere quota durante il terzo e il quarto trimestre del 2020. In vari Paesi Ocse situati in Medio Oriente, Eurasia, Africa e America Latina la ripresa dovrebbe richiedere un tempo maggiore rispetto ai Paesi del continente asiatico, che dovrebbe invece guidare la ripresa della domanda di petrolio nel 2021. (Res)