Speciale energia: Spagna, Engas chiude il 2020 con 444 milioni di euro di utile netto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enagas ha chiuso il 2020 con un utile netto di 444 milioni di euro, il 5,1 per cento in più rispetto all'anno precedente grazie all'assenza di voci di spesa straordinarie. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda proporrà un dividendo di 1,68 euro lordi per azione che rappresenta un aumento del 5 per cento su base annua. I ricavi totali si sono attestati a 1,84 miliardi di euro, in calo del 5,8 per cento a causa dell'effetto della pandemia del Covid-19 sulla domanda di gas naturale. (Spm)