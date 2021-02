Agricoltura: De Carlo (Fd'I), sostegno settore passa anche da riapertura ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaprire i ristoranti per un periodo di tempo prolungato significa dare respiro non solo al settore direttamente interessato, ma spalancare una porta sul futuro all’intera filiera che da un anno soffre terribilmente. La stima dell’invenduto dei prodotti si aggira intorno ai 300 milioni di chili di carne bovina, 250 milioni di chili di pesce e frutti di mare e circa 200 milioni di bottiglie di vino. Soltanto nell’ultimo anno il Made in Italy dell’agroalimentare nel mercato interno ha perduto 11,5 miliardi di fatturato". E' quanto dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura di Fd'I. "Fratelli d’Italia per questo ha presentato un emendamento al Senato per consentire l’apertura fino alle ore 22 a tutte quelle attività di ristorazione che in zona gialla garantiscono i presidi di sicurezza necessari - sottolinea -. Sostenere la prima ricchezza del Paese, con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi pari al 25 per cento del Pil nazionale, è un dovere più che mai in questo momento di tutte le forze politiche. Staremo a vedere quanti alle parole di sostegno sapranno far seguire il voto".(com)