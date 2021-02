Roma: Politi (Lega), chiusura Ztl inutile e dannosa, Raggi ci ripensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sotto gli occhi di tutti i romani, specialmente di chi vive di più il centro per motivi di lavoro o di studio, il fallimento della gestione Ztl pensata dalla Raggi". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in assemblea Capitolina. "Una scelta folle, quella di chiudere i varchi e di isolare nuovamente tutte le centinaia di esercizi commerciali siti nel centro città. Abbiamo appena passato un week end di paura, vedendo le immagini di centinaia di cittadini accalcati per le vie del centro. Ci chiediamo quale sia la strategia anti covid messa in atto dalla Raggi e come questa si esplichi nelle misure prese. La scelta folle di chiudere definitivamente i varchi Ztl, ha riversato lavoratori e studenti sui mezzi pubblici, affollati e ridotti male. La logica conseguenza è che tutti questi cittadini vengono quotidianamente esposti al virus e dovendo assieparsi per diverso tempo in luoghi chiusi si favoriscono i focolai infettivi. Per non parlare del mancato guadagno della categoria dei commercianti -conclude Politi- che già è stata messa in ginocchio dalla crisi, e che senza il libero transito non ha neanche una minima possibilità di risollevarsi. La Raggi continua nelle sue scelte folli e indifendibili".(Com)