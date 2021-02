Sardegna: perseguita e minaccia l'ex-moglie a Quartu Sant'Elena, 78enne ai domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 78enne a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano, è finito agli arresti domiciliari per aver perseguitato e minacciato la ex moglie. Gli agenti del commissariato di Polizia di Quartu lo hanno fermato per stalking e maltrattamenti in famiglia dando così esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari. Secondo quanto si apprende, la donna da anni subiva abusi e minacce dal suo ex marito, che spesso la pedinava e si appostava presso l'abitazione dell'ex consorte facendola oggetto di gravissime ingiurie. La donna ha denunciato tutto alla Polizia dopo l'ennesimo episodio di minacce. Il 78enne in passato è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento, diverse volte violato. (Rsc)