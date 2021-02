Polonia: tasso di disoccupazione al 6,5 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Polonia raggiunge il 6,5 per cento a gennaio di quest'anno. Lo riferisce l'Ufficio centrale di statistica (Gus), ripreso dal portale "Business Insider Polska". Si tratta del tasso più alto dal marzo del 2018, quando aveva toccato il 6,8 per cento. Il numero assoluto di coloro che cercano un impiego è aumentato di 44 mila unità rispetto al mese precedente, raggiungendo il totale di 1.090.400 persone. Cresce anche il numero delle offerte di lavoro. A gennaio sono 101.400, ossia 20,1 mila in più rispetto a dicembre 2020 ma 19,7 mila in meno su base annua. Il commento dell'economista di Bank Pekao Piotr Bujak è che il mercato del lavoro polacco si sta mostrando sorprendentemente resistente agli effetti della pandemia di coronavirus. (Vap)