Milano: De Corato, se polizia avesse avuto il taser tragedia si sarebbe potuta evitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto successo stanotte a Milano è un fatto gravissimo: due poliziotti feriti e il folle aggressore morto. Una tragedia che con ogni probabilità si sarebbe potuta evitare se gli agenti avessero avuto in dotazione i taser, strumento di difesa tolto alle Forze dell'Ordine lo scorso 21 luglio dal Ministro Lamorgese dopo il periodo di sperimentazione". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, commetando quanto accaduto stanotte in via Sulmona. "Esprimo la mia solidarietà agli agenti coinvolti nella violenta aggressione di questa notte. Sicuramente la situazione avrebbe potuto avere un'evoluzione differente se gli agenti disponessero di adeguati mezzi di difesa contro questi folli sempre più numerosi. “Ora – prosegue De Corato - dopo questo episodio, mi auguro che la maggioranza di Governo con all'interno Forza Italia e Lega faccia pressioni sul Ministro dell'Interno perché al più presto ridia in dotazione i taser alle Forze dell'Ordine, estendendoli anche alle Polizie Locali e alla Polizia Penitenziaria”. "Infine - conclude De Corato - questa vicenda non fa altro che confermare come la città, e in particolar modo le periferie, siano sempre più violente e lasciate allo sbando, nonostante l'amministrazione comunale continui a nascondere il problema". (Com)