Milano: rapina l’ex compagna dopo aver tentato di violentarla, 31enne cinese arrestato dai Carabinieri

- Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato per i reati di rapina e violenza sessuale, un 31enne cinese che durante la tarda nottata si era introdotto in un appartamento in via Comasina a Milano, abitato dalla ex compagna. L'uomo, dopo essersi introdotto nell’abitazione, era riuscito ad accedere in camera da letto della donna con la pretesa di avere un rapporto sessuale, noncurante della presenza nello stesso letto anche dei due figli minori della ex coppia, che per fortuna non si sono accorti di nulla. Dopo aver respinto a fatica gli insistenti palpeggiamenti e i tentativi di strapparle gli indumenti intimi da parte dell’uomo, la vittima aveva cercato invano di allontanarlo dall’abitazione, venendo però presa a schiaffi, minacciata e infine costretta a consegnare la somma di 1300 euro, provento dell’attività commerciale di centro estetico. I militari del Nucleo Radiomobile, intervenuti dopo la richiesta di soccorso al 112 da parte della vittima, hanno fermato immediatamente l’uomo, scongiurando che le violenze in atto portassero a ulteriori conseguenze e recuperando un borsello contenente la somma di denaro rapinata, che è stata restituita alla donna. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Milano, è stato condotto presso la casa Circondariale di San Vittore. (Com)