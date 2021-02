Francia: donne francesi ex jihadiste detenute in Siria chiedono il rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decina di donne francesi che in passato hanno fatto parte dello Stato islamico e oggi sono detenute nei campi di Roj 1 e Roj 2 nel nord est della Siria hanno cominciato uno sciopero della fame per chiedere a Parigi il rimpatrio insieme a quello dei loro figli. "Chiedono solo una cosa. Essere giudicate (in Francia) per quello che hanno fatto", affermano in un comunicato Marie Dosé e Nicolas Rivière, avvocati delle donne. La politica francese prevede un rimpatrio dei figli dopo un analisi del dossier caso per caso. Secondo Parigi però, gli adulti devono essere giudicati sul posto. Al momento sono 35 i minorenni rimpatriati, per la maggior parte orfani. "Queste donne sono stanche, distrutte, dopo tutti questi mesi passato nei campi. Alcune non sono riuscite a separarsi del tutto dai loro bambini", spiegano i legali, sottolineando che quello delle autorità francesi è un atteggiamento "inumano".(Frp)