Congo-Kinshaga: minuto di silenzio in apertura consiglio regionale Lazio per Attanasio e Iacovacci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo sia giusto, in apertura di questo nostro consiglio regionale, ricordare un episodio avvenuto nella giornata di ieri, quando il dottor Luca Attanasio, ambasciatore italiano presso la Repubblica democratica del Congo e il carabiniere Vittorio Iacovacci, originario della nostra regione e in servizio presso l’ambasciata hanno perso la vita in un vile attacco la cui dinamica è in queste ore in fase di chiarimento”. Lo afferma il presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini in apertura della seduta del consiglio odierna. “A loro, alle loro famiglie rivolgiamo il nostro cordoglio e la riconoscenza per il servizio reso al nostro Paese. Io credo sia bene osservare un minuto di silenzio”.(Rer)