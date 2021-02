Energia: Egitto, Consiglio britannico Etc discute delle fonti “pulite”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio britannico per la transizione energetica (Etc) ha ospitato ieri il primo dialogo nazionale a livello di lavoro con l’Egitto. Lo riferisce l’ambasciata del Regno Unito al Cairo. Presieduto dal presidente della Cop26 del Regno Unito, Alok Sharma, e co-presieduto dalla rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'energia sostenibile per tutti e co-presidente di Un-Energy, Damilola Ogunbiyi, l’Etc fornisce all’Egitto una piattaforma per mostrare la sua leadership regionale sull’energia pulita. Quello di ieri è in primo di una serie di dialoghi che riuniscono le migliori competenze finanziarie e tecniche della comunità internazionale. I partecipanti hanno discusso inoltre su come rispondere alle opportunità chiave per incrementare la strategia integrata per l’energia sostenibile (Ises) dell’Egitto entro il 2035, per raggiungere gli obiettivi sull’efficienza energetica e l’energia da fonti rinnovabili, oltre che affrontare le sfide per conseguire la transizione verso l’energia pulita. (Cae)