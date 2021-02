Carabinieri: Gasparri, tutelare chi protegge cittadini fino a estremo sacrificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo comandante generale dell'Arma, generale Luzi, ricorda che dal dopoguerra ad oggi sono 1.300 i Carabinieri morti in servizio. L'ultimo è stato Iacovacci ieri in Congo. Hanno sacrificato la loro vita anche appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie Penitenziaria e locali. Quando si leggono questi numeri si capisce cosa si intenda con 'specificità' del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Un settore della vita istituzionale e democratica esposto a rischi ben superiori a quelli di altre realtà, pure importanti, del lavoro pubblico. Un prezzo altissimo - sottolinea -. Che Carabinieri a tanti altri pagano ogni giorno, in Italia e all'estero. Ecco perché volemmo anni fa sancire con quella norma sulla specificità il ruolo di queste realtà ed ecco perché chiediamo anche al nuovo governo di ricordarsi di questo aspetto normativo, che fu voluto dal centrodestra, e che oggi deve essere alimentato con nuove iniziative. Non si tratta soltanto di soldi, ma anche di riconoscimenti e di regole che valorizzino e rispettino chi, servendo i cittadini, lo fa talvolta fino all'estremo sacrificio. Così si rende onore a chi con la propria vita tutela quella degli altri".(com)